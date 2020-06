La deuxième édition de Destination Mons se profile et tombe à pic.

Le projet avait été lancé l'an dernier par le nouveau collège communal PS-Ecolo. Destination Mons propose durant tout l'été une série d'activité dans la Cité du Doudou et les villages de l'entité pour ceux qui ne prennent pas le grand large durant les vacances, mais aussi pour attirer les visiteurs.

La deuxième édition est annoncée, elle se tiendra du 1er juillet au 31 août. Et alors que les départs à l'étranger s'annoncent moins nombreux en raison de la crise du coronavirus, Destination Mons tombe à pic. Évidemment, les autorités communales indiquent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour tenir compte des risques sanitaires.

Concrètement, il sera question de balades à pied ou à vélo pour découvrir le patrimoine montois, notamment à travers des jeux de piste. Les portes des musées seront grandes ouvertes, avec trois 3 expositions à ne pas manquer : "Legacy de Yann Arthus-Bertrand" dans le Parc du Beffroi et à la salle Saint-Georges, "L’école de Mons" au BAM et enfin "La Belgique dans tous ses états" au Mundaneum. La Ville sera redécorée pour l'occasion et le jardin éphémère fera son retour sur la Grand-Place. Des animations artistiques sont également prévues en centre-ville et dans les villages, sans oublier le cinéma en plein air. Le centre culturel MARS sera d'ailleurs de la partie. Enfin, la Ville devrait remettre le couvert avec un feu d'artifice le 21 juillet, sous réserve des recommandations du Conseil national de Sécurité. Chaque semaine, le programme Destination Mons pourra être consulté le site Internet de Visit Mons.

"De l’avis de tous, visiteurs et commerçants, Destination Mons fut un grand succès en 2019. Au total, l’opération a tout de même attiré 100.000 personnes en centre-ville", déclare le Bourgmestre Nicolas Martin. "Nous planchions depuis un bon moment sur le programme de 2020 que nous voulions encore plus riche, mais nous avons dû finalement nous passer de certaines activités en raison du coronavirus. Cela reste malgré tout une très belle opération qui permettra de soutenir nos commerçants locaux, surtout après les mois difficiles qu’ils ont passés. Cette année, nous avons à nouveau misé sur une programmation familiale et comme annoncé, nous avons également élargi Destination Mons aux villages où prendront place de chouettes évènements".