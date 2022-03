Ils doivent permettre de ralentir le trafic avant une refonte plus large de la mobilité pour le BHNS.

Le mois dernier, un accident impliquant cinq véhicules mettait en lumière un problème d'insécurité routière le long de l'avenue de Jemappes à Mons, plus spécialement sur l'avenue latérale partant du croisement avec le chemin de l'Inquiétude débouchant à l'entrée des Grands Prés. Un nombre croissant d'automobilistes court-circuite l'avenue via cette voirie, réservée à la desserte locale, afin d'éviter le rond-point du Coq pour se rendre aux Grands Prés. Cet accident a ému les habitants et une question parlementaire sur la sécurité des riverains est remontée jusqu'au ministre wallon de la mobilité.

Au niveau local, on est conscient du problème. Une réunion s'est tenue le 15 mars dernier en présence d'une trentaine de riverains, de l'échevine de la Mobilité Charlotte De Jaer et de ses services afin de leur soumettre des propositions de solutions.

"C'est une voirie régionale. Nous avons rencontré le chef de district de la direction régionale des routes du SPW avec la zone de police, les services de mobilité et mon cabinet pour essayer de proposer des solutions pour vraiment couper le transit. Avec notamment la mise en place de boucles de circulation."

Ce système consiste à changer le sens de la circulation sur des portions de l'avenue latérale pour contraindre à un détour ceux qui empruntent l'allée latérale du début à la fin. "Mais cette proposition n'a pas reçu l'assentiment général."

"L'idée de la discussion était de sentir ce que voulaient les gens pour ne pas créer quelque chose qui ne leur convient pas. Sauf que quand on doit empêcher des citoyens inopportuns de venir dans une rue, il y a souvent des solutions qui ennuient les riverains eux-mêmes, qui sont contraints à des détours."

D'autres propositions ont été émises et seront étudiées avec la Région wallonne pour pouvoir les mettre en œuvre, "notamment la pose de chicanes à hauteur des habitations qui ont un garage pour éviter de devoir supprimer des espaces de stationnement, déjà réduits à cette portion-là, et rétrécir l'entrée de l'avenue de Jemappes."

Ces aménagements pourraient être réalisés relativement rapidement, d'ici six mois, après discussion avec le SPW. Mais ils seront provisoires: "ce qu'on va mettre en place ici a vocation à rester deux ans le temps que les travaux du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) commence puisque dans le marché public de la Région wallonne, on a demandé une étude de mobilité de tout le chemin de l'Inquiétude."

Cette dernière desserte sera prochainement plus empruntée avec le projet de la Province de Hainaut d'y déplacer l'Ecole du Futur et les nouvelles habitudes de mobilité pour rejoindre la gare de Mons côté Grands Prés. "Trois propositions ont été émises: un aménagement de type Avenue de Gaulle où les gens sont renvoyés sur la voie centrale, un rond-point ou un feu. Il y a une réflexion plus globale qui est enclenchée, à laquelle les riverains veulent être associés."