Des applaudissements, des pancartes avec des messages de remerciement ou même des sachets de friandises. C'est par ces marques de soutien qu'une dizaine de militants du PTB Mons-Borinage ont salué les agents qui entraient et sortaient du site d'Hygea à Cuesmes ce jeudi matin.

"Nous voulions les remercier pour le travail qu'ils ont continué à faire pendant le confinement et les deux vagues", explique John Beugnies, conseiller communal PTB. "Ces travailleurs de première ligne ont continué à assurer leur mission de salubrité publique alors que le contexte était loin d'être évident et qu'un nombre important d'agents de l'intercommunale étaient touchés par le virus. Ils ont été soumis à rude épreuve durant la crise sanitaire. D’une moyenne habituelle de 9 tonnes de ramassage de déchets par jour et par homme, ils sont passés, pendant le confinement, à une moyenne de 10 à 12 voire 14 tonnes."

Pour les militants du PTB, ça valait bien quelques remerciements. L'action tranche avec les débats houleux qui ont animé le dernier conseil communal à Mons. Pour rappel, le mois dernier, la collecte des déchets a connu quelques perturbations sur le territoire d'Hygea. En cause, des négociations difficiles entre syndicats et direction sur l'octroi d'une prime covid. Également dans l'opposition, Georges-Louis Bouchez (Mons en Mieux) avait invité la Ville à quitter l'Hygea. Mais il avait aussi remis en question le bien fondé de cette prime spécialement concédée pour les efforts fournis durant la crise. "Il faut pouvoir s'imaginer le métier pénible que c'est. Travailler dehors par tous les temps et se retrouver avec le dos en compote", réagit John Beugnies. "Quand on fait ce métier, la moindre des choses, c'est d'avoir un peu reconnaissance et pas du mépris."

Ces derniers temps, l'intercommunale est sous le feu des critiques. À Quaregnon, le bourgmestre a aussi déjà menacé de quitter l'Hygea. À Dour, la question est sérieusement étudiée. À Mons, la majorité est contre. Pour le PTB également, c'est une mauvaise idée. "Cette crise aura démontré et démontre encore à l’ensemble des détracteurs des services publics qui demandent notamment de privatiser ce service de collecte et de traitement des déchets que, sans ces travailleurs dits essentiels, nous n’aurions pas pu traverser cette crise sanitaire", estime Lucie Giunta, conseillère communale PTB.