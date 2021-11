Aujourd’hui, le Pôle hainuyer rassemble trois universités, trois hautes écoles, trois écoles supérieures des arts et 26 établissements de promotion sociale. Des établissements qui font tous face aux difficultés éprouvées par les étudiants alors que la crise sanitaire et ses conséquences ne les ont pas épargnés, que du contraire. Pour leur venir en aide, des ateliers d’aide psychologique leur sont proposés jusqu’au 31 mai 2022.

En partenariat avec des professionnels de la santé, le Pôle hainuyer organise ces ateliers dans les entités de Mons, Charleroi ou encore Ath et Leuze. De quoi répondre à des étudiants qui peuvent se sentir démoralisés et perdus face à leur scolarité. Tous les aspects du bien-être seront abordés. On y retrouvera par exemple des ateliers autour de l’estime de soi, de l’affirmation de soi et de la gestion du stress et de l’anxiété