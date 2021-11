C’était une suite logique pour la zone de police boraine, qui propose déjà des actions de prévention aux élèves de l’enseignement primaire via le parrainage des enfants. C’est cette fois vers les adolescents que les services se sont tournés en mettant sur pied Modul’Ado, un projet qui vise à les sensibiliser aux différentes problématiques auxquelles ils sont ou pourraient être confrontés dans leur quotidien de jeunes adultes.

La demande émanait notamment des établissements secondaires tandis que du côté de la police, on se réjouit de pouvoir approcher différemment la jeunesse tout en améliorant l’image que les jeunes peuvent avoir des services police et en créant une relation de confiance entre policier et adolescent. Pour ce faire, six modules sont proposés aux différentes écoles secondaires des communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain. Celles-ci effectueront un choix selon leurs besoins.

Pour les élèves de deuxième secondaire, c’est le thème des réseaux sociaux et du cyberharcélement qui sera évoqué. Au programme, des conseils pour surfer sans risques ainsi que l’analyse de comportements problématiques, des infractions et des sanctions possibles. "L’approche est partiellement théorique mais l’objectif reste de créer le débat et la réflexion, notamment par l’apport de différents cas vécus", précise la zone.

Les élèves de troisième et de quatrième secondaires pourront choisir entre deux thèmes. Ils pourront être sensibilisés à la problématique des stupéfiants. Les policiers miseront cette fois sur une présentation de la législation en vigueur et des différents produits existants. Leurs effets et dangers seront mis en avant, notamment via la présentation de photos de toxicomanes. Ou être sensibilisés à la problématique du fanatisme.

En collaboration avec le Centre de Ressources et d’Appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la police reviendra sur différents concepts, notamment la liberté d’expression, le radicalisme et les signes de radicalisation avant de lancer le débat et d’offrir un espace d’échanges aux étudiants. Pour les classes de cinquième et de sixième année, les écoles pourront faire le choix d’une sensibilisation aux victimes de la route.

L’atelier sera proposé en collaboration en collaboration avec le service d’assistance policière aux victimes et l’asbl Parents d’Enfants Victimes de la Route (PEVR). Un parent ayant perdu un enfant sur la route viendra ainsi témoigner de son vécu avant qu’une discussion sans tabou autour de l’accident et de ses impacts sur les proches ne soit lancée. Enfin, les élèves de sixième année, futurs conducteurs, pourront profiter d’une animation autour du permis de conduire et de la conduite sous influence.

Les dangers de la drogue et de l’alcool lors de la conduite d’un véhicule et des conseils en matière de soins d’urgence seront exposés en partenariat avec le service d’urgence d’EpiCURA. À n’en pas douter, ces différents ateliers répondront à bon nombre d’interrogations de ces jeunes, adultes de demain. Les élèves de 17 ans et plus qui le souhaiteraient pourront poursuivre avec une séance d’information sur les procédures de recrutement au sein de la zone de police.