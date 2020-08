Dans les nuits du 25 au 26 août et du 26 a 27 août, les habitants de la région de Mons et du Borinage pourraient entendre des avions passer à toute vitesse dans le ciel. Pas de panique, il s'agira d'un simple exercice de vols nocturnes organisé pour des pilotes de l’U.S. Air Force et de la Force Aérienne Belge au départ de la base aérienne de Chièvres.

"Pour la sécurité des pilotes mais également celle des personnes qui habitent les zones qui seront survolées il est interdit de de se stationner en bout de piste afin de prendre des photos", demande la police. "De plus, certains comportements sont à proscrire (usage de drônes, de pointeurs laser, ...) et ce sous peine de sanctions."