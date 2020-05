Saint-Georges, le dragon, le beffroi et le singe illustrent ces braseros.

La nouvelle était attendue, elle avait finalement été confirmée au début de ce mois d’avril : il n’y aura pas de Doudou le 7 juin prochain. Qu’à cela ne tienne, dans la région, les amoureux du folklore ne se morfondent pas pour autant. En guise de lot de consolation, Sébastien Picrit, gérant de la société jemappienne Metal Work Design, confectionne des braseros à l’image des festivités locales mais mondialement reconnues.

La société, fondée il y a trois ans, est spécialisée dans le travail de l’acier. Des escaliers aux garde-corps en passant par le mobilier et les objets de décoration, les possibilités sont infinies. "Nous avions pas mal de demandes pour faire quelque chose autour du Doudou", explique le gérant. "Nous avons entrepris les démarches nécessaires auprès de la ville de Mons et l’Office du tourisme et avons obtenu leurs accords. Nous avons alors présenté un prototype et obtenu le feu vert."