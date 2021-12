Pendant les fêtes de fin d’année, il n’est pas toujours facile de trouver des idées cadeaux originales sans se ruiner. Le CPAS de Mons vient à la rescousse des familles au budget limité en proposant des meubles, jouets, électroménagers, vaisselles et bien d’autres objets en vente à tout petit prix dans ses boutiques "Le Grenier aux Trouvailles" et "Re-Trouvailles". La première se situe à l’avenue du Champ de Bataille 171 à Jemappes alors que la seconde est implantée à la rue Lamir 19 à Mons.

Le magasin "Le Grenier aux Trouvailles" propose au public des meubles, électroménagers, vaisselles, jouets et multimédias de réemploi à des prix défiant toute concurrence. "Le magasin travaille exclusivement sur base de dons", indique le CPAS de Mons. "Il propose un service après-vente ainsi qu’un service de livraison et d’installation encadrés par les formateurs de l’entreprise de formation pour le travail "le Plein air"." Le magasin proposera des garanties sur ses produits ainsi qu’une réduction de 30 % pour les personnes à faibles revenus. La boutique est joignable au 065/87.52.17.

Le magasin "Re-Trouvailles" est quant à lui le fruit d’un travail de longue haleine réalisé par les filières "bois-électro-transport" de l’entreprise de formation pour le travail "le Plein air" ainsi que du magasin social "Le Grenier aux Trouvailles" et des récyparcs Hygea de Dour, Cuesmes et Obourg. Ce projet avait pris son essor en 2015 par la reconnaissance d’une nouvelle filière par le Fonds Social Européen (FSE). Le travail des stagiaires et des formateurs de la section "ouvrier valoriste dans la récupération d’objets et d’encombrants" est ainsi mis en avant dans la boutique.

La boutique "Re-Trouvailles" permet aux citoyens d’acquérir du matériel, souvent de première nécessité, à bas prix. "Nos boutiques proposent un service de proximité aux personnes. Notre objectif est de pouvoir répondre à un besoin, une demande et de créer un lien de confiance avec la clientèle qui se fidélise au fil du temps", conclut le CPAS de Mons.

Ces deux boutiques sociales sont accessibles du mardi au vendredi de 10 à 17 h. Le magasin "Le Grenier aux Trouvailles" est également ouvert le premier samedi du mois de 10 à 16 h.