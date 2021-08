Après l'orage, la solidarité. Depuis que de violentes inondations ont ravagé l'est du pays, de nombreuses actions sont menées pour venir en aide aux sinistrés. Le 18 août, le FRB organisera ainsi un match de gala dont l'entièreté des bénéfices sera reversée aux victimes des inondations.

D'un côté de la pelouse, l'équipe du RFB renforcée de quelques légendes du club, dont des joueurs de l'épopée de 1986. De l'autre, une équipe de célébrité composée de chanteurs, de footballeurs et même de politiques.

"Je voulais que le club puisse être utile face à ce qui se passait. De fil en aiguille est venue l'idée de ce match", explique Georges-Louis Bouchez, président du RFB. "Nous avons un rôle sociétal à jouer. Le RFB a toujours été un club populaire, proche de son public et proche des gens de manière générale. Ça correspond à l'état d'esprit du club de venir en aide à ceux qui sont en difficulté."

Le président du RFB, également président du MR, a fait jouer ses contacts dans le monde du foot et de la politique pour rameuter du monde à ce match de gala. "Nous aurons RTL comme partenaire média et quelques figures emblématiques de la chaîne seront présentes pour le match. Nous aurons aussi des joueurs de foot, dont certains qui ont une stature internationale. Il y aura des artistes. Et côté politique, mon partenaire libéral flamand Egbert Lachaert sera présent, tout comme Yves Calvo de Groen."

Les noms de quelques personnalités du ballon rond ont déjà été dévoilés. Philippe Albert, Eric Deflandre, Jean-François Gillet, Mehdi Bayat ou encore Bertrand Crasson seront de la partie. Il y aura en outre une vente aux enchères d'objets collector. "On veut montrer aux sinistrés que nous sommes à leurs côtés. Il y a déjà eu beaucoup de soutien, mais le risque est que les gens retournent dans leur vie avec le temps. Or, on sait que pour certains, le combat pour surmonter ces inondations va durer plusieurs années. Ce match, c'est donc aussi l'occasion de montrer que la solidarité doit continuer dans le temps", conclut Georges-Louis Bouchez.