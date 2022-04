L'an dernier, la Ville de Mons lançait l'opération "chèques Sport" visant à donner un coup de pouce financier aux familles montoises à faibles revenus et à les inciter à inscrire leurs enfants à un club sportif. L'opération poursuivait deux buts: lever l'obstacle financier à l'affiliation à un club sportif et soutenir ces derniers qui, suite à la crise sanitaire, avaient connu une érosion de leurs membres.

Pour la première édition de l'opération, 99 demandes ont été acceptées pour un montant total de 3960 euros, sur 142 demandes transmises au service Sports entre septembre 2021 et janvier 2022. 37 des 43 refus ont été motivés par un dépassement du seuil limite des revenus du ménage.

99 chèques sports pour une ville de 95 000 habitants, c'est peu note l'opposition Mons En Mieux. Qui s'oppose au plafond exclusif lié aux revenus. Ca tombe bien, pour 2022, la majorité PS-Ecolo réédite l'opération en assouplissant les conditions d'octroi de ces chèques. Désormais, il n'y aura plus de plafond de revenus pour bénéficier de ces chèques, accessibles à l’ensemble des foyers du Grand Mons.

Toutes les familles inscrites recevront un montant allant de 20€ à 40€ par enfant et par saison sportive. Le nombre de personnes à charge n’entre plus en compte et les montants seront fixés sur base de paliers évolutifs et dégressifs en fonction des revenus de chaque ménage.

Une famille dont les revenus ne dépassent pas les 35.000 euros annuels recevra un chèque sports de 40 euros par enfant. Le montant baissera à 35 euros de 35.001 à 45.000 euros de revenus, 30 euros de 45.001 à 55.000 euros de revenus et 20 euros au-delà de 55 000 euros. Les modalités pour bénéficier de ces chèques sports seront communiquées par la Ville lors de la prochaine rentrée sportive.