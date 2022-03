Ne vous étonnez pas si, en allant vous promener sur le site de la cascade d'Hyon, vous croisez deux chèvres: ce sont les nouvelles ouvrières chargées de l'entretien des espaces verts de ce site bucolique. Elles y sont désormais installées de manière permanente et, été comme hiver, se nourriront des herbes sauvages.

Avec ces deux ruminants, la Ville de Mons se lance dans l'écopâturage, une nouvelle étape dans la gestion différenciée des espaces verts, où on laisse chèvres et moutons faire le travail des faucheuses et tondeuses à gazon. Une démarche aux nombreuses vertus: "Cela permet de faire des économies, de respecter l'environnement et cela évite de recourir à du matériel de jardinage lourd et coûteux", se réjouit le bourgmestre Nicolas Martin.

Pour trouver les nouveaux responsables de l'entretien du parc de la cascade, la Ville s'est tournée vers la province de Hainaut, qui gère actuellement 14 ha d'espaces verts par le biais de l'écopâturage dans toute la province. C'est elle qui a fourni les deux chèvres Sohay. "C'est une race rustique d'origine écossaise, apparentée au mouflon", explique le député provincial Pascal Lafosse. Ce sont des animaux très légers, très habiles sur pattes, qui sont à l'aise sur les terrains accidentés."Et qui se débrouille très bien dans la nature sans soin."

Sensibiliser les promeneurs



Plus de deux ans ont été nécessaires entre le lancement du projet et le moment où les deux mâles cornus ont pris leurs quartiers: il a fallu obtenir les autorisations nécessaires, un abri a été construit, des protections autour des troncs des arbustes ont été placées, le site a dû être clôturé, des doubles-portes ont été construites... "Il a fallu répondre aux besoins des chèvres et aux attentes du public et des promeneurs en confinant l'espace tout en maintenant l'espaces pour circuler", précise l'échevine en charge de l'Environnement Catherine Marneffe.

Pour que le projet fonctionne, il faut aussi sensibiliser le grand public, pas encore habitué à la démarche et qui, à coup sûr, se demandera pourquoi deux chèvres habitent autour de la cascade. "Des panneaux didactiques ont été placés,expliquant les tenants et les aboutissants du projet et pour comprendre comment il est géré." Remarque importante: il faut s'abstenir de les nourrir. "Cela pourrait dérégler leur système digestif. Et puis elles ont suffisamment à manger sur le site."

D'ici quelques semaines, d'autres ovins prendront le quartier sur d'autres espaces verts du territoire communal. Trois chèvres s'installeront au château d'Havré, où elles feront un festin des renouées du Japon, horties et autres plantes invasives, et trois moutons brouteront dans les Grands Prés, autour du centre de congrès.