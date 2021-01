Comme tous les travailleurs du secteur de l'Horeca, Maxime Style est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Barman dans un bar de Jurbise, cet habitant d'Aulnois (Quévy) ne voulait toutefois pas rester les bras croisés. Il s'est donc lancé dans un concept totalement dans l'air du temps : la livraison de produits à domicile. Mais pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit de cocktails.

"Avec l'arrivée du second confinement, je voulais lancer une idée que je trainais depuis quelque temps", confie Maxime, le fondateur de Cocktails'N History. "J'ai suivi il y a quelques années une formation poussée en bar et cocktails à Barcelone. J'ai aussi eu plusieurs expériences dans des hôtels et bars en Belgique où j'ai pu mettre en oeuvre mon apprentissage. Puis l'idée m'est venue de proposer à la livraison des cocktails élaborés avec soins."

Ne possédant pas son propre établissement, Maxime a dû démarrer ce projet d'une page complètement blanche. Il a élaboré une liste de cocktails de 200 ml puis un site internet pour effectuer ses commandes. "Je propose des cocktails classiques comme le Daiquiri, le Cosmopolitan ou la Margarita, puis je propose des cocktails signatures ainsi que des créations personnelles. Ils sont tous réalisés avec des produits d'excellente qualité."

Pour la livraison, Maxime transfère le cocktail dans une petite bouteille en verre. "Chaque livraison est accompagné d'une petite notice avec les conseils de dégustation. Il faut par exemple placer la bouteille au congélateur durant quelques minutes ou ajouter des glaçons. En parallèle, je propose les histoires de chaque cocktail sur la page Facebook pour que les gens connaissent les origines et les variantes des recettes."

Il est possible de se faire livrer gratuitement dans un rayon de 15 kilomètres autour de Mons. Mais une expédition partout en Belgique est également possible avec des frais supplémentaires.