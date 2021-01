Il a fallu un an et demi de travaux pour consolider le pont-cascade d'Hyon et lui offrir ses plus beaux atours. Depuis 2018, le site est un petit joyau bucolique qui fait le bonheur des promeneurs. Malheureusement, il semble aussi prisé par certains pollueurs qui boudent les recyparcs de l'intercommunale HYGEA.

Florent Dufrane (MEM) déplore un manque d'entretien et compte interpeller le collège. "L'aspect de la rue de la cascade n'est pas très réjouissant. Les plantations et abords du site ne sont pas régulièrement entretenus. De plus, on constate aux abords de la cascade la présence de dépôts sauvages de la part de citoyens, peu respectueux de ce magnifique site chargé d'histoire."