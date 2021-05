Le site de l’abbaye du Val des Écoliers n’a pas fini de livrer ses secrets. Voilà des siècles que l’édifice religieux a disparu de l’horizon montois. Il n’en subsiste qu’une tour, emblématique. Mais des archéologues s’affairent sur le site depuis le mois d’avril avant qu’un immeuble à bureaux y soit construit. Leur mission ? Collecter un maximum d’informations sur l’abbaye afin de les recouper avec la documentation historique.

Et les recherches semblent fructueuses. D’ailleurs, les archéologues jouent les prolongations. Leur mission aurait dû s’arrêter au début du mois de mai. Mais la découverte du cloître de l’abbaye, remontant au 14e siècle, les a conduits à poursuivre le travail. "Nous avons pu décaper entièrement le cloître et nous continuons à travailler dans cette zone", confie Corentin Massart de l’ASBL Recherches et Prospections archéologiques (RPA), mandatée par l’AWAP pour effectuer les recherches. "Nous avons été quelque peu ralentis par la météo de ces derniers jours. Mais d’ici la fin de semaine, nous devrions y voir plus clair."