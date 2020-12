Difficile de prédire quand et comment la rénovation du stade roi Baudoin sera menée. En attendant, c'est à travers un concours d'idées que la nouvelle vie du temple sportif se dessine. L'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) et l'organisateur du Memorial Van Damme, Golazo, avaient en effet invité des étudiants en architecture du pays à imaginer un nouveau stade Roi Baudouin. Et l'UMons s'est particulièrement illustrée lors de ce concours.

En finale, le projet porté par trois étudiants de l'université montoise a ainsi remporté le premier prix dans la catégoriser "General Design/Master Plan". "Nous sommes très fiers de nos étudiants. D'autant plus qu'il y avait plusieurs catégories et le prix qu'ils ont remporté est celui qui recouvre le plus de critères", souligne Mohamed-Anis Gallas, coordinateur de l'atelier à la faculté d'architecture de l'UMons.

Le projet imaginé par les lauréats représente un muscle inscrit dans le corps du Heysel et au service de la ville. "Nous avons dû former un trio et nous ne nous connaissions pas trop à la base. Nous avons appris à nous découvrir et à nous faire confiance, tout en étant encadrés par nos profs. Ce qui a fait notre force, c'est que nous sommes tous très impliqués dans le sport et dans les concerts. Nous connaissions notre sujet. J'ai moi-même déjà couru au stade", explique Justine Deloof, l'une des lauréates. "Forts de cette expérience, nous sommes partis de ce qui allait et n'allait pas dans le stade actuel, tant pour les athlètes que pour les spectateurs. En tenant compte également que la Ville de Bruxelles souhaite y accueillir un jour ou l'autre de plus grands événements internationaux. Nous avons donc pensé à un stade qui permet de rêver et de positionner la Belgique sur la scène internationale."

La performance de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’UMONS, ainsi que de ses étudiants, est à souligner dans le cadre de ce concours. Un autre projet s'est en effet classé deuxième dans la catégorie "Sustainability". Et deux autres avaient été retenus pour la finale. La marque de l'UMons était donc imprimée sur un tiers des dossiers sélectionnés, la faculté montoise étant par ailleurs la seule du côté francophone à se distinguer au concours.

La suite? Le chantier de la Golden Age Arena devrait être lancé, un jour ou l'autre. Si possible, avant que cette fameuse génération dorée se retrouve à pousser des tribunes plutôt que d'en remplir. Une convention entre les organisateurs du concours et les universités ayant participé prévoit que les projets pouvant inspirer le projet final soient cités en référence. "Si notre projet est en partie utilisé, nous espérons que nous serons consultés et que nous pourrons participer à des réunions de chantier. Ce serait une expérience tout aussi enrichissante que le concours", conclut Justine Deloof.