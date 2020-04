La session de juin se déroulera uniquement via des évaluations à distance mais des examens sont postposés en août.

Les voiles d'incertitudes commencent à se lever au sein des universités et hautes écoles. Les étudiants devront connaître le 27 avril au plus tard la date de leurs examens, le contenu de chaque évaluation et l'adaptation en fonction des cours ainsi que les conditions pratiques de l'évaluation. Mais certains couperets sont déjà tombés. Comme à la Haute Ecole Condorcet où les grandes lignes des sessions d'examens ont été communiquées ce jeudi aux étudiants.

Dans cette haute école qui compte près de 8000 étudiants répartis à Mons, Saint-Ghislain, Morlanwelz, Ath, Mouscron, Tournai ou encore Charleroi, on a tout d'abord décidé que la majorité des évaluations organisées durant la session de juin seraient maintenues mais exclusivement à distance. Celles-ci se dérouleront du 25 mai au 3 juillet. Mais si le maintien d'un examen ne peut pas être envisagé à distance en juin (pour des raisons pratiques), l’épreuve est postposée dans une sortie de première session "bis" prévue du 17 août au 11 septembre. Et c'est déjà le cas pour beaucoup d'examens.

Ce qui amène certaines sections à se retrouver avec plus d'un tiers de leurs examens déjà postposés dans cette session d'août. "J'aurais huit examens en juin mais cinq en août", déplore une étudiante en logopédie à Saint-Ghislain. "Il faut évidemment toujours se préparer à rater des examens dans une session mais on se retrouve avec d'office minimum cinq examens imposés en août, sans compter ceux qu'on raterait en juin. C'est très embêtant pour moi car, en sachant que j'avais bien réussi ma session de janvier, j'ai notamment planifié un déménagement et des travaux durant le mois d'août."

Quid dès lors de la véritable "seconde session" ? Elle est déplacée du 14 septembre au 3 octobre. "Nous n'avons donc que trois jours entre la fin de la première session d'août et le début de la véritable seconde session", constate un étudiant en communication. "Ce n'est évidemment pas suffisant pour se remettre en question ou corriger un souci rencontré lors d'un examen de la première session. Et puis, ça signifie qu'on sera en blocus constant de mai à octobre... C'est très long et ça sera difficile mentalement de tenir."

Heureusement, la Haute Ecole Condorcet a pris la décision de considérer la première session de juin comme "dispensatoire". Ce qui signifie qu'un étudiant ayant raté l'un de ses examens de la session de juin pourra retenter sa chance en août comme s'il s'agissait toujours d'une première session. Et s'il échoue encore en août, il lui restera la session de septembre. C'est donc une chance de plus que lors d'une année classique