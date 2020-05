La Ville et VisitMons invitent les Montois à accrocher un fanion symbolique à leur façade.

Inonder les fenêtres de Mons de fanions aux couleurs de la Ville? C'est le défi lancé par les autorités communales en partenariat avec l'office du tourisme. En pleine crise de coronavirus et alors que la Ducasse est annulée, la devise de la Ville prend en effet un sens tout particulier: "Les Montois ne périront pas".

L'idée est ainsi venue de créer un objet qui symboliserait l'attachement des Montois à leur ville. "L’objectif était en quelque sorte de pallier l’absence de Doudou, période durant laquelle on ressent une effervescence unique de la part des Montois et une ambiance qui nous prend aux tripes. Même au-delà du weekend de la Trinité, je pense qu’il n’a jamais été aussi utile de mettre en avant notre sentiment d’appartenance à une communauté soudée où personne n’est laissé de côté. Je tenais particulièrement à ce que l’on édite un objet qui représente ces valeurs, je suis très content du résultat final. La forme du fanion et le blason rappellent également le passé médiéval de la ville et s’intègreront harmonieusement dans notre environnement", déclare le Bourgmestre Nicolas Martin.

Ces fanions sont vendus avec un système d'accrochage facile au prix de 15 euros à VisitMons sur la Grand-Place. Avec un total de 1.000 unités, les stocks sont limités. Les autorités invitent donc les Montois à se procurer au plus vite leur fanion pour embellir la cité qui, avec le déconfinement, commence à reprendre des couleurs. Les bénéfices récoltés aideront l'asbl VisitMons à relancer l'activité touristique dans la Cité du Doudou pour attirer à nouveau de nombreux visiteurs.