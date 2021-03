Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Le collectif 8 mars en a fait la démonstration en cette journée internationale des droits de la femme et a rappelé dans plusieurs villes du pays que la moitié de l'humanité ne comptait pas pour du beurre.

Sur la Grand-Place de Mons, elles étaient nombreuses à exprimer leur colère. La pandémie n'a pas eu raison de leur détermination. Au contraire, elle a souligné toute l'importance de lutter pour l'égalité des genres. "Depuis un an, la crise sanitaire, puis la crise économique et sociale n’ont fait qu’aggraver les inégalités que nous dénoncions déjà auparavant", explique Céline De Bruyn, membre du collectif. "Avec le confinement, les violences conjugales ont explosé, et on compte déjà 7 féminicides depuis le début de l’année 2021. Les fermetures des écoles et les mesures de confinement ont engendré une surcharge de travail pour beaucoup de mères, en particulier les mères célibataires. Ce sont autant de raisons pour descendre dans la rue, et réclamer un changement."

La crise liée au coronavirus a souligné des inégalités déjà existantes, mais frappe aussi plus durement les femmes. Le collectif du 8 mars pointe notamment un rapport de l'Organisation internationale du Travail (OIT) qui indique que les femmes sont surreprésentées dans les secteurs les plus touchés par la crise, et les pertes de revenus sur leurs salaires, déjà plus faibles en temps « normal », pèsent lourd. Ironie du sort, ce rapport de l'OIT souligne aussi que les femmes sont plus nombreuses dans les professions qui sont en première ligne pour gérer l'épidémie. C'est dire toute l'ingratitude d'une société inégalitaire, où les héroïnes de la crise en sont également les victimes…

"Cette crise a démontré l’importance capitale des femmes dans la société : sans nous, le monde se serait vraiment arrêté. La santé, la grande distribution, le soin aux enfants et aux personnes âgées ou encore l’enseignement sont des secteurs portés majoritairement par les femmes dans des conditions de travail difficiles. Il est temps de rémunérer ce travail à sa juste valeur", ajoute Céline.

Des représentants de la CSC et de la FGTB étaient également présents sur la Grand-Place de Mons. Les syndicats ont dénoncé les différences de salaire qui sévissent toujours dans le monde du travail, mais aussi les écarts qui pénalisent les femmes à la retraite. Ils en appellent à une revalorisation des salaires et des pensions, mais aussi à une réduction collective du temps de travail à salaire égal.

Les femmes ont crié leur colère sur la Grand-Place de Mons, mais des hommes étaient également présents. "Je fais partie du groupe Comac qui se mobilise depuis longtemps à l'occasion de cette journée. La place des hommes doit être aux côtés des femmes pour les soutenir dans ce combat", explique Hugo.

Un combat qui ne date pas d'hier. Membre de la Mutinerie montoise, Laure se mobilise depuis plusieurs années pour les droits des femmes et ne rate pas l'occasion du 8 mars pour rendre ce combat plus visible. De quoi constater une évolution avec le temps? "C'est un sujet qu'on ne peut plus ignorer et on sent que la jeunesse y est plus sensible", estime la Montoise.

Bien sûr, la route est encore longue. Mais la détermination est là et les nouvelles générations semblent prêtes à reprendre le flambeau.