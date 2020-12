Même lorsque les fêtes de fin d'année doivent se dérouler dans la plus stricte intimité en respectant les mesures, beaucoup de personnes se ruent sur les magasins juste avant Noël pour trouver un cadeau en dernière minute. Il est clair que la fréquentation est bien moindre que lors d'un mois de décembre "normal". Mais l'afflux crée tout de même des soucis dans les centres commerciaux. Exemple à Mons où de longues files étaient observables ce mercredi matin aux Grands Près.

"Ce n'est pas un problème de fréquentation ou de jauge atteinte mais bien un souci par rapport aux nombreux clients qui viennent en couple ou en famille alors qu'il est demandé de venir seul", déplore Thomas Cornil, le patron du centre commercial. "Nous avons dû mettre en place un filtrage plus strict pour interdire l'accès aux personnes qui viennent à plusieurs. Les clients doivent entrer par deux portes au lieu de six pour faciliter le filtrage."

La police est d'ailleurs venue ce mercredi pour insister sur le respect de ces règles. "La police nous a demandé de renforcer ces mesures et d'être encore plus vigilants. Ce n'est pas simple de faire respecter ces règles mais nous devions agir pour éviter des problèmes plus importants et une éventuelle fermeture du centre commercial."

Si chacun respecte les règles, le shopping se passera plus facilement pour tout le monde. C'est le message que le centre commercial souhaite faire passer. "Ce n'est pas un rush comme d'habitude parce qu'il y a 40% de fréquentation en moins qu'une autre année. La jauge de 3 500 personnes est d'ailleurs loin d'être atteinte pour le moment grâce à ce filtre. Jusqu'à présent, elle n'a été atteinte qu'une seule fois. C'était lundi après-midi", ponctue Thomas Cornil.