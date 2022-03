U.P.

Les Montois aiment les fleurs, comme en témoigne le succès de l'opération "Mons ville fleurie". En collaboration avec les cercles horticoles du territoire, la Ville de Mons invite ses habitants à garnir leur façade à prix réduits au retour des beaux jours, afin d'embellir le cadre de vie.

L'action connait un succès croissant au fil des ans. L’année passée, 15 499 fleurs ont été vendues en seulement 4 jours alors que le nombre de points de distribution était réduit en raison de la pandémie. Certaines localités participantes ont même battu leur record de 2019 (l’édition 2020 avait été annulée), ce qui illustre le succès que rencontre l’opération.

A partir d'un euro, il est possible pour les Montois d'acquérir une très grande variété de fleurs. Pour cela, ils doivent réserver leurs fleurs à partir du 15 mars en remplissant le bon de commande téléchargeable sur le site mons.be ou disponible auprès de l'association de leur village. Huit associations horticoles sont partenaires: les cercles de Cuesmes, Ghlin, Havré, Maisières, Mons, Nimy, Saint-Symphorien et Villers-Saint-Ghislain. Certaines de ces associations organisent également un concours de la plus belle façade fleurie.

Toutes les informations sont également à retrouver chez VisitMons ou au 065 33 55 80.