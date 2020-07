Les derniers ménages ont récupéré le courant à 1h43.

Hier en fin de soirée, à 23h16 précisément, une importante partie de la région Mons-Borinage était plongée dans le noir le plus complet. En effet, un court-circuit s’est produit sur un câble souterrain relié au poste de transformation de Jemappes. Conséquence de ce court-circuit : plusieurs milliers de foyers privés d’électricité.

"Ce sont principalement les entités de Jemappes, Cuesmes, Flénu et une partie de Ghlin qui ont été touchées", précise Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores, opérateur des réseaux gaz et électricité. "Il est possible que certaines entités situées en lisière de territoire aient aussi été impactées, comme Baudour par exemple qui est très proche de Ghlin."

Les équipes étaient donc à pied d’œuvre afin de rétablir la situation le plus rapidement possible. "Des manœuvres ont été entreprises sur le réseau pour que progressivement, à partir d’autres câbles, le courant soit rétabli. Ce rétablissement a été progressif. Les derniers clients, sur le territoire de Flénu, ont récupéré l’électricité à 1h43."

À cette heure plutôt tardive, les conséquences étaient évidemment moins importantes qu’en pleine journée, comme c’est le cas actuellement en région montoise… Depuis ce mardi matin en effet, les ménages du centre-ville (quartier de Sainte-Waudru et piétonnier) sont privés de courant. Les équipes d’Ores sont là aussi mobilisées afin de permettre un retour à la normale.

"Il est difficile de se prononcer sur les causes de ces courts-circuits. Le matériel vit, il peut être soumis aux affres du temps ou peut être endommagé lors de travaux menés sur une voirie, par exemple : l’isolation d’un câble peut être endommagée, ce qui peut avoir des conséquences dans le temps." En centre-ville, ce sont actuellement quelques centaines de foyers qui sont dans l’obscurité.

Il faut donc prendre patience et se débrouiller tant bien que mal.