L'histoire de Jérémie, Maxime, Gilles et de leurs cinq autres potes peut être qualifiée d'insolite, voire même de folle. Il y a quelques semaines, ils étaient de simples amis qui partageaient régulièrement une soirée autour de quelques verres. Aujourd'hui, ils sont réunis dans un groupe de reprise du Grand Jojo et s'apprêtent à monter sur scène au milieu la Grand Place de Mons. "En réalité, j'ai accepté de booker un concert avant même d'avoir un groupe", raconte Jérémie Ulens, le chanteur.

En discutant avec l'organisateur de la Fête de la bière qui se déroule ces 3, 4 et 5 mai sur la Grand Place de Mons, le Montois s'est lancé de cette aventure la tête la première. "J'avais dans l'idée de faire des reprises du Grand Jojo depuis un moment donc j'ai proposé ce concept à l'organisateur qui était partant. Il me restait alors à monter un groupe (rires). C'était il y a deux mois. Mais en trois jours, je suis parvenu à réunir sept musiciens pour m'entourer."

Depuis lors, le groupe baptisé Le Petit Jojo n'a répété qu'à trois reprises pour préparer ce concert. "J'avoue que je n'ai jamais chanté ni avec un groupe, ni en public... J'ai juste chanté dans des karaokés", sourit Jérémie, le chanteur, qui est tout de même confiant à quelques heures de monter sur scène. "Je suis entouré de musiciens chevronnés. Le bassiste et le trompettiste jouent avec Skarbone 14 par exemple. Et le bassiste a même déjà fait une tournée avec le vrai Grand Jojo."

L'idée de reprendre le Grand Jojo est quant à elle venue très naturellement. "Je l'ai vu en concert il y a quelques années et c'était la folie totale. Idem lorsqu'il est venu au Doudou en 2013. Il sait mettre l'ambiance et les gens ont envie de venir voir. Donc on veut faire pareil. Par contre, je ne sais pas si on continuera par la suite. C'est peut-être juste le coup d'un soir. Nous verrons bien comment ça se passe ce vendredi mais nous avons déjà des demandes de concerts ailleurs (rires)."

Ce vendredi, sur le coup de 18h30, le Petit Jojo inaugurera donc le week-end de Bières en fêtes. Cet événement organisé jusqu'à dimanche rassemble 23 brasseries et plus de 80 bières artisanales à déguster. De nombreuses échoppes permettront aux promeneurs de déguster les bières artisanales et de grandes marques qui ont porté aux quatre coins du globe la réputation de la Belgique comme "Centre mondial de la bière". Le tout avec des concerts organisés durant le weekend. Voilà qui s'annonce festif...