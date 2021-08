Comme d'autres communes de la région de Liège, Comblain-au-Pont a été durement touchée par les inondations du 15 juillet. Un mois plus tard, on est encore occupé à réparer les dégâts. Mais la rentrée des classes approche, et des écoles de la commune liégeoise vont pouvoir compter sur un joli coup de pouce. Des Montoises se sont en effet retroussé les manches pour offrir des fournitures scolaires à plus de 140 élèves. Et ce n'est pas terminé.

"Nous avons 70 cartables qui viennent de partir, remplis de toutes les fournitures nécessaires. Et nous avons aussi du matériel pour d'autres élèves ainsi que des enseignantes", explique Lysiane. "Il y a 137 élèves qui sont ainsi assurés d'avoir tout le matériel nécessaire pour la rentrée. Notre collecte n'est pas finie. Elle va se poursuivre encore quelques jours. Nous avons encore 40 enfants en primaires et 14 autres en maternelles qui vont recevoir des fournitures à l'école du Sacré-Coeur."

Lysiane fait régulièrement des allers-retours entre Mons, où elle tient un comptoir de produits vosgiens, et le célèbre département du Grand Est de la France. Elle était d'ailleurs dans la commune d'Eloyes, anciennement jumelée avec Comblain-au-Pont, lorsque le déluge s'est abattu sur la Belgique. Et très vite, la Montoise s'est mise en action, estimant qu'être solidaire, c'est prendre ses responsabilités sans attendre qu'un autre le fasse à sa place.

"Nous avons commencé par récolter des produits d'hygiène et du matériel divers", poursuit Lysiane. "De fil en aiguille, on s'est rendu compte que les écoles avaient de gros besoins pour la rentrée. Nous avons pris contact avec plusieurs établissements et nous avons dressé une liste du matériel nécessaire."

Lysiane n'était pas seule dans l'aventure. Régine, Fabienne et Cécile ont activement participé à l'organisation de la collecte. "Nous avons aussi eu le soutien financier d'associations de la région comme le Club Soroptimist, le Lions Club Mons Haut-Pays ou encore les Femmes Réformatrices de Mons-Borinage. Tous ces dons ont permis d'acheter du matériel neuf pour les enfants. Nous voulions qu'ils puissent faire leur rentrée des classes dans de bonnes conditions."

À l'école du Sacré-Cœur de Poulseur, ces dons sont chaleureusement accueillis. "Le jour des inondations, nous avons un enseignant qui mangeait chez sa sœur à Poulseur et qui a eu l'idée de venir à l'école avec une dizaine de bénévoles pour mettre tout ce qui pouvait l'être en hauteur", explique Annette Randaxhe, directrice. "Il y a tout de même eu des dégâts, nous avons eu 10 centimètres de boue dans le nouveau bâtiment. Nous avons pu tout nettoyer avec nos enseignants et des bénévoles. L'école est prête pour la rentrée. En ce qui concerne le matériel scolaire, nous avons été contactés par Lysiane sur la page Facebook de l'école. C'était plutôt surprenant, on voit que ce genre d'actions part de particuliers qui se démènent avec les moyens du bord. C'est une sacrée madame et ce qu'elle a fait pour les enfants est extraordinaire! J'ai dressé la liste des parents qui ont été touchés par les inondations. Dimanche, nous allons recevoir les fournitures scolaires. J'irai ensuite les distribuer à chaque élève. Ça demande beaucoup d'organisation. Heureusement, il y a des personnes comme Lysiane pour nous aider."

Et la Monto-Vosgienne ne compte pas s'arrêter là. "Nous avons lancé une Opération Feu pour chauffer les maisons durant l'hiver. Il y a des habitations qui ont vu l'eau monter jusqu'à 2m40. L'humidité reste importante, nous avons donc lancé une nouvelle collecte. Nous avons déjà pu acheter deux poêles à pellets pour deux familles sinistrées. On espère trouver un chauffagiste qui pourra les installer le moment venu."

À l'est du pays, on redoute que l'élan de solidarité en faveur des victimes des inondations se tarisse avec le temps. Mais nos Montoises, elles, semblent bien décidées à maintenir l'effort.