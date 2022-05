Sur base volontaire, l’ensemble des collaborateurs a été invité à se manifester pour créer un collectif ayant pour mission de mener des actions favorisant la préservation, le développement et la mise en valeur d’une diversité d’espèces végétales et animales sur les différents sites de l’intercommunale. Aujourd’hui, une dizaine de personnes assure ce rôle.

"Notre mission est de contribuer à la santé globale de la population. Améliorer l’environnement permet, entre autres, d’y répondre. En effet, la qualité de nos lieux de vie a des conséquences directes et indirectes sur notre santé. En développant des actions concrètes, le collectif participe à l’amélioration de notre environnement et favorise ainsi le bien-être de tous les utilisateurs du site", explique Samy Kayembe, Président du CHUPMB.

En pratique, le collectif a déjà mené un ensemble d’activités dont la mise en place d’un éco-pâturage à l’entrée du Chêne aux Haies. Sept moutons de Ouessant et cinq agneaux ont élu domicile à l’hôpital afin d’entretenir une partie du site. Ces animaux herbivores permettent d’obtenir une gestion différenciée des espaces naturels sans utiliser d’engins ou de produits chimiques. En prime, ils permettent aux populations d’insectes de s’installer durablement dans la zone occupée et ils fertilisent les sols permettant ainsi le développement de la faune et de la flore.



"Ce projet est mis en place en collaboration avec la société montoise Ecopré. Elle assure un suivi régulier du troupeau ainsi que les soins nécessaires et de notre côté, nous observons les moutons afin de vérifier qu’ils ne manquent de rien. La présence de ces animaux sur le site permet aussi à nos patients de se distraire et de les motiver à sortir des pavillons" indique Laurence Lambot, membre du collectif biodiversité.

Le groupe biodiversité a aussi réhabilité un étang permettant de restaurer une zone humide qui favorise également la prolifération de la faune et de la flore. Enfin, les membres du collectif ont décidé de participer à l’action "BeWapp, pour une Wallonie plus propre". Ces 5 & 6 mai, ils arpenteront le site du CHP avec des collègues et patients désireux de rendre nos espaces de vie plus verts et plus propres. L’objectif étant de ramasser les déchets qui jonchent le site afin de conscientiser chacun à la malpropreté ambiante et ainsi changer les comportements de façon durable.

es, conclut Stéphane Olivier, Directeur général du CHP Chêne aux Haies.