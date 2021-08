Chaque année, une cinquantaine de demandes est formulée. Il est impossible de toutes les satisfaire.

Sortir de l’isolement, construire un lien fort, durable et individualisé, soutenir l’épanouissement du jeune en partageant régulièrement des moments avec lui, ce sont les objectifs poursuivis par le parrainage, proposé par les équipes du Lien, un service d'Accompagnement du parrainage subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles et agréé par l'Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse. Ce dernier couvre une bonne partie du Hainaut, allant de la région Mons-Borinage à la région du Centre et la région du Tournaisis. Pour atteindre ces objectifs, la structure montoise cherche régulièrement des parrains et marraines prêts à s’investir.

"Le service existe depuis 2010 mais nous sommes agréés et prenons donc une place officielle dans le monde de l’aide à la jeunesse depuis 2020", explique Jonathan Prévost, psychologue au service d’accompagnement du parrainage. "Nous grossissons petit à petit dans l’espoir de pouvoir répondre à l’ensemble des demandes de parrainage." Des demandes qui sont nombreuses et auxquelles il n’est donc pas toujours possible de répondre favorablement.