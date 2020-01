Mieux vaut consulter le site internet des TEC ce mardi avant de se déplacer.

Navetteurs, prenez vos précautions si vous avez prévu de vous déplacer ce mardi. En raison de la manifestation nationale organisée à Bruxelles, des perturbations sont à prévoir, notamment sur le réseau TEC. Alors que dans les régions du Brabant Wallon, de Namur-Luxembourg et dans les régions germanophones et verviétoise, la majorité des lignes circulera normalement, la situation sera tout autre chez nous.

D’importantes perturbations sont en effet attendues dans les régions de Mons et du Centre. Les 900 circuits de transport scolaire vers l’enseignement ordinaire et spécialisé seront par contre tous assurés, annonce les TEC. Avant tout déplacement, le TEC invite sa clientèle à consulter le site internet www.infotec.be. La liste des lignes et des parcours assurés y seront repris.

Notons que les transports ne seront pas les seuls services à être perturbés ce mardi. Dans les administrations communales aussi, on s'attend à quelques difficultés.

Enfin, en matière de collecte des déchets aussi, certains ramassages pourraient être chamboulés. Hygea invite malgré tout les citoyens à présenter leurs déchets comme d'habitude, comme le prévoit le calendrier de collecte. Les recyparcs de la zone seront ouverts.