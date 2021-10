La Biennale va marquer le coup avec sa "Nuit Mystérieuse" ce week-end.

Ce week-end, Sainte-Waudru a rendez-vous avec la lune. La Grand-Place va prendre des allures d'Arctique avec l'apparition d'aurores boréales. Et la Cité du Doudou tout entière va se transformer en grand jeu de piste artistique. Des visions hallucinantes dignes de, mais tout ça sans psychotropes. En effet, c'est la culture qui va transporter les Montois et les visiteurs avec la "Nuit Mystérieuse", temps fort de la Biennale concoctée par la Ville de Mons, la Fondation Mons 2025 et Mars.