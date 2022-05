L'affaire avait fait grand bruit ! "Plus personne ne connaît son agent de quartier" ! C'est ce que déplorait Guillaume Soupart, conseiller communal de l'opposition Mons en Mieux, dans nos colonnes en avril dernier. Ce à quoi la zone de police de Mons avait répondu qu'elle planchait sur le dossier.

Pour palier à ce constat auquel peu de communes échappent, les inspecteurs de quartiers de la Zone de Police Mons-Quévy et les agents de prévention de la Ville invitent les Jemappiens et Flénusiens à les rencontrer pour discuter de leur quartier. Le rendez-vous est fixé à la Maison de la Convivialité de Jemappes, ce lundi 30 mai de 18h à 20h.

La rencontre se déroulera en trois temps. Tout d’abord, la présentation du commissariat de Jemappes (en charge de Jemappes et Flénu) et des missions des agents et inspecteurs de quartier. Ensuite, la rétrospective des problématiques connues et ciblées par la Police pour ces deux villages ainsi que l’action policière y répondant. Et pour finir, un échange questions-réponses autour d’un café et d’un en-cas.

Avant la période COVID, des rencontres citoyennes étaient organisées régulièrement par la Ville pour permettre aux habitants d’un quartier ou d’un village de parler avec leurs autorités. Ces rencontres sont censées offrir aux habitants un espace de discussion autour de thématiques qui concernent leur lieu de vie. "La distanciation sanitaire a eu pour effet d’éloigner le policier du citoyen", explique l’organisation de l’événement "La collaboration et l’échange d’informations est primordiale pour plus d’efficacité de l’action menée au cœur des quartiers et des villages. C’est un objectif de prévention destiné à tous les membres d’une famille, à tout un quartier, voire tout un village."

Depuis la levée des diverses restrictions sanitaires, la Zone de Police a décidé de relancer ce concept de rencontres informelles. L’idée est de réengager le lien de confiance entre le citoyen et le policier ainsi que de collaborer avec le Service Prévention de la Ville de Mons.