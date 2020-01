Un projet pilote est mis en place sous l'impulsion du député provincial Pascal Lafosse.

À l'athénée provincial Jean d'Avesnes (APJA), les élèves de la section sport-études et d'humanités sportives auront bientôt droit à des repas maison, bio et diététiques. À l'initiative du député provincial Pascal Lafosse, un projet pilote va en effet être mis en place.

Concrètement, la production maraîchère des sections horticoles de l'établissement sera cuisinée sur place, sous les conseils d'étudiants en diététique de la haute école Condorcet. Les étudiants sportifs de l'APJA bénéficieront ainsi de repas sains et équilibrés.

"J'ai toujours été sensible à la pratique sportive et il me tient également à cœur de défendre notre environnement", explique Pascal Lafosse qui a eu l'idée de ce projet. "En charge de l'enseignement provincial, j'ai pu visiter les infrastructures de l'athénée Jean d'Avesnes et j'ai constaté que l'école ne manquait pas d'atouts. Le collège provincial avait déjà manifesté de l'intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique en octroyant un budget de 50.000 euros par an pour l'assemblée des jeunes. Je me suis dit qu'un projet d'alimentation durable rentrait tout à fait dans cette philosophie."

Le député provincial a vu son entreprise facilitée par le fait qu'il disposait de tout sous la main. "Nous nous sommes concertés avec la direction de l'APJA", poursuit Pascal Lafosse. "Il y avait la possibilité pour les élèves en horticulture de cultiver dans les serres de l'école des légumes bio et de saison qui serviraient pour la préparation des repas. Mais avoir un repas bio n'est pas suffisant, il faut aussi qu'il soit équilibré. Nous nous sommes alors tournés vers la haute école Condorcet, qui dépend aussi de la Province et qui a une section diététique. Deux stagiaires vont ainsi prendre part au projet pour sonder les habitudes alimentaires des élèves et les faire évoluer vers une alimentation saine."

Après sa phase pilote, ce beau projet pourrait prendre son envol si l'expérience est concluante. "Dans un premier temps, ces repas seront servis aux élèves en études sportives au prix de 2,40 euros au lieu de 5. Une soupe sera offerte à la récréation de 10 heures. Ensuite, nous étendrons le service à tous les élèves de l'établissement. Notre souhait, si l'expérience s'avère concluante au bout de deux ans, serait même de pouvoir proposer ce service à d'autres écoles par la suite. L'APJA en a la capacité."