Si 2020 fut une année noire pour le secteur de la vente en raison de la crise sanitaire et des mois de fermeture qui en ont découlé, les soldes estivales 2021 n’ont pas vraiment contribué à rendre le sourire aux commerçants qui, cette fois, ont dû faire face à des conditions météorologiques exécrables.

Dans le centre-ville de Mons, le mois de juillet n’a pas vraiment rendu le sourire aux commerçants du piétonnier et des axes voisins. Pourtant, le début était prometteur.

"Suivant les premières infos que nous avons eues, le début des soldes était assez bon", indique Hilele Henini, directeur de l’ASBL Gestion Centre-Ville de Mons. Suivant des comptages réalisés en début de mois de juillet, la fréquentation dans les axes commerçants était en hausse par rapport à 2020.

Mais ensuite, ça s’est gâté. "Les deux dernières semaines ont été catastrophiques." En cause évidemment : les intempéries. Si elles n’ont pas provoqué de dégâts importants dans la région, le temps froid, pluvieux et instable n’a pas incité les chalands à déambuler dans les rues du centre-ville. Une impression que la Gestion Centre-Ville doit encore affiner; une analyse plus précise sera réalisée d'ici la mi-août.

Amélioration relative

Cette tendance n’est pas propre à Mons et s’est observée dans les différents centres urbains wallons, selon l’enquête que mène l’UCM (Union des Classes Moyennes) auprès des commerçants après chaque période de soldes. Dans un communiqué, le mouvement fait état de retours "très mitigés mais parfois encourageants." de commerçants situés en Hainaut, Bruxelles et Brabant wallon. En effet, "malgré la météo et une situation sanitaire encore difficile, les ventes sont dans l’ensemble meilleures qu’en 2020."

Pour la majorité des commerçants interrogés, les ventes demeurent faibles mais un sur trois environ remarque une amélioration par rapport à juillet 2020 et se montre satisfait.

L’UCM remarque aussi dans les réponses des commerçants que le "shopping plaisir" n'a pas repris, expliquant également une fréquentation en recul. En revanche, le panier moyen, quand un client passe la porte, est généralement bon.

Enfin, l’UCM note que, de manière générale, "les soldes perdent de leur impact vu les promotions permanentes et les ventes sur internet", mais que "les commerçants indépendants restent attachés à cet événement commercial. "