Ce lundi, le coup d’envoi du programme de vaccination contre le coronavirus a été officiellement donné. En Wallonie, c’est Josepha Delmotte, 102 ans et résidante de la maison de repos de Bouzanton, à Mons, qui a ouvert la marche, suivie par une importante partie du personnel et de ses comparses. Ce programme de vaccination va évidemment se poursuivre dans les prochains mois.

Dans la région de Mons-Borinage, il faudra désormais attendre le 7 janvier prochain. Comme le rapporte Sudpresse, ce sont cette fois huit maisons de repos qui seront investies. La résidence Les Jonquilles à Mons, la résidence Vedette à Boussu, la Séniorie Bellevue à Mons, le Bon Accueil à Dour, le Foyer Notre-Dame de Paix à Quiévrain, le Foyer Sainte-Elisabeth à Saint-Ghislain, Les Pauvres Sœurs à Mons et la résidence du Bois d’Havré à Mons sont concernés.

Comme l’expliquait ce lundi Christie Morreale, ministre wallonne de la santé, la priorité reste donnée aux maisons de repos. À partir du 5 janvier et sur un programme de trois semaines, toutes les institutions devraient être couvertes par la vaccination. Le secteur hospitalier emboitera le pas, suivi des tranches d’âge à risque. Objectif affirmé, qu’au moins 75% de la population belge soit vaccinée au bout de six mois.

L'agenda a été fixé sur base des critères de priorisation dont le nombre de résidents mais aussi leur situation géographique. "Nous avons 19 hubs hospitaliers en Wallonie, équipés de frigos à -80 degrés indispensables pour la conservation du vaccin Pfizer", explique la ministre. "On a choisi les maisons de repos les plus grandes et les plus proches de ces hubs hospitaliers. Une maison de repos au sein de laquelle on trouve un cluster sera mise en attente jusqu'à ce que la situation soit stabilisée pour pouvoir vacciner en toute sécurité."