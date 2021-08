En 2018, les Montois découvraient ShareABike, un système de vélos partagés développé par l'UMons et l'UNamur, qui a été mis en test durant trois mois. Sa particularité: il fonctionnait sans stations fixes, le vélo étant géolocalisable et déverrouillable grâce à une application.

Ce système offre plus de souplesse à l'usager, qui peut garer son vélo où il veut dans un espace d'utilisation défini. Pour les pouvoirs publics, ça coûte moins cher puisque le déploiement d'une telle offre ne demande pas de gros travaux d'aménagement.

Dans la foulée de ce test et des élections communales, le déploiement d'une offre de vélos en libre-service à Mons faisait partie des réalisations programmées par la nouvelle majorité PS-Ecolo. Aujourd'hui, où en est-on?

Dispositif commercialisé

Du côté de ShareABike, on est prêt. Pro Vélo a acquis la licence exclusive pour la Belgique et propose le système tant aux pouvoirs publics qu'aux entreprises privées. "Nous avons inauguré en juin un projet pilote mené au sein de l'intercommunale IGRETEC de Charleroi. 10 vélos électriques ont été mis à disposition afin qu'ils soient utilisés sur l'aéropôle, avec un abri connecté pour garer le vélo", explique Anne Le Roux, chargée de communication de Pro Vélo.

D'autres clients sont intéressés, notamment le fournisseur d'électricité Lampiris qui va prochainement déployer une flotte pour son siège à Liège. Avec ShareABike, Pro Vélo veut proposer des solutions sur mesure, avec des vélos classiques, électriques, ou cargo, à des collectivités de toute taille. "ShareABike peut se mettre en œuvre à partir de 2 vélos, cela peut être adapté à n'importe quelle échelle, c'est un système très flexible."

Mais il est encore trop tôt pour savoir si ShareABike reviendra à Mons, qui compte mettre en place un système de vélos partagés d'ici la fin 2021.

90 vélos classiques pour deux ans

"Le dossier est entre les mains du service marché public", nous explique Sandy Gomez, secrétaire de cabinet de l'échevine de la Mobilité. "Il n'a pas encore traité, mais on espère que le marché sera lancé d'ici le mois d'octobre afin de laisser le temps aux prestataires de répondre à l'appel d'offres. Un crédit de 80 000 € est inscrit au budget et nous tenons fortement à faire aboutir le projet cette année."

Le marché portera sur un nombre de 90 vélos classiques en libre-service durant au moins deux ans, en "free floating", soit sans station fixe. S'il fut un temps question de vélos électriques, "par rapport au budget alloué, nous avons préféré opter pour une flotte plus conséquente de vélos classiques plutôt qu'un mélange."

Côté maintenance, ce sera au prestataire de tout gérer. "La Ville ne s'occupe de rien, c'est du clé sur porte." Le prestataire devra aussi proposer une formule d'abonnement et proposer un test de 15 minutes gratuites aux usagers. Quant à la zone de couverture, elle se focalise sur "le centre-ville élargi", soit jusqu'au Grands Prés, la Plaine de Nimy, la FUCaM et la place des Alliés. "Le reste pourrait être couvert dans un second temps, avec des vélos électriques, qui sait?"