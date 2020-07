Destination Mons est le programme d'animations estivales dans la Cité du Doudou mis sur pied pour la première fois l'an dernier pour attirer les visiteurs et égayer les vacances des Montois qui ne prennent pas le large. Et ils sont plus nombreux que d'habitude cette année.

La seconde édition, élargie au Grand Mons, s'est toutefois préparée avec la bride imposée par les mesures sanitaires dans la foulée du déconfinement. Hélas, alors que les chiffres repartent à la hausse et nécessitent de nouvelles dispositions, certains événements initialement prévus pour le mois d'août passent à la trappe.

De manière générale, les autorités communales ont annulé toutes les animations susceptibles d'engendrer des rassemblements statiques. Sont ainsi déprogrammés le Summer Dance, les soirées, bals et autres fêtes, un spectacle de la fondation Mons 2025, un concert de l'ORCW ou encore toutes les festivités et commémorations liées à la Libération. Pour rappel, les organisateurs du festival Trolls & Légendes qui devait se tenir en août avaient déjà annoncé le report à l'année prochaine de l'événement. Quant aux fêtes de Wallonie qui doivent être célébrées en septembre à Mons, leur organisation est plus qu'incertaine.

Toutes les animations ne tombent pas à l'eau pour autant. En partenariat avec MARS, des artistes déambuleront dans les rues de Mons. Ils ont toutefois pour consigne de se remettre en mouvement si leurs performances provoquent des attroupements. Les jardins éphémères viennent par ailleurs d'être inaugurés sur la Grand-Place. Le Marché aux Herbes a pris des accents balnéaires. Expositions, balades à vélo, jeux de pistes et autres animations familiales restent maintenus. Pour tout savoir, Visit Mons publie chaque semaine le programme hebdomadaire des activités.