Lancé en 2019 par le nouveau collège pour attirer les visiteurs et divertir les Montois qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, Destination Mons rempile pour une troisième édition. Du 1er juillet au 31 août, une multitude d'activités seront proposées dans la Cité du Doudou, mais aussi dans les villages du Grand Mons. Initié dans le centre-ville lors de sa première mouture, Destination Mons aurait déjà dû s'étendre aux anciennes communes fusionnées l'an dernier. La pandémie en avait décidé autrement. Cette fois, la Ville met les petits plats dans les grands pour que tous profitent du programme estival, de Jemappes à Havré.

Et le programme est chargé! Entre les concerts, les expos, le retour du Grand Huit, les séances de cinéma en plein air ou encore les balades à vélo, les Montois ne risquent pas de s'ennuyer. Sans être exhaustifs, nous pointerons la nouvelle édition des Jardins Ephémères qui vont rester plus longtemps – du 17 juillet au 22 août – et qui vont également presque tripler leur surface avec 1.000 m2 et plus de 10.000 plantes à disposer. "Il faut saluer le travail extraordinaire du Service Plantations et de manière générale, de tous les services communaux sans qui nous ne pourrions pas mettre tout cela sur pied", souligne le bourgmestre Nicolas Martin. Au Marché aux Herbes, les jardins d'été donneront la réplique avec des espaces verts et des activités ludiques transformant la place en véritable lieu de délassement.

Pour l'originalité et la décentralisation, on retiendra aussi des courses de cuistax qui seront organisées dans tous les villages du Grand Mons. Les meilleurs pilotes se rencontreront ensuite pour la finale le 28 août à la Place du Parc. Notons que l'Orchestre royal de Chambre de Wallonie est également de la partie. Le 3 juillet, il proposera au Théâtre royal le célèbre opéra de Mozart, La Clémence de Titus. Ce sera le premier opéra belge depuis la crise sanitaire. Et dans un autre registre, l'ORCW reprendra du service le 22 août à Arsonic pour un concert gratuit faisant la part belle aux musiques populaires.

"Depuis le début de la mandature, le collège et moi-même mettons tout en œuvre pour appliquer une politique d'animations afin de transformer une période généralement un peu plus creuse un temps fort de l'année", commente Nicolas Martin. "Cela passe par toute une série d'activités dont la marque de fabrique est l'originalité, la qualité et le caractère familial. Destination Mons fait donc partie intégrante de cette politique. Nous ne pouvons que nous réjouir de constater qu'en seulement trois ans, cette opération est devenue un rendez-vous incontournable. C'est l'occasion d'attirer de nombreux visiteurs avec toutes les retombées que cela peut avoir pour nos commerçants locaux. C'est aussi l'occasion de permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances de se réapproprier leur ville."

Pour consulter le programme complet, une seule adresse, celle du site Internet de VisitMons.