Aucun des six établissements contrôlés n'était en ordre.

Ce samedi 2 février, plusieurs contrôles ont été effectués en soirée et début de nuit par l’AFSCA, les services des lois sociales, l’administration générale des finances et l’ONEM. Au total, ce sont neuf contrôleurs qui étaient encadrés par six polciers de la zone Mons/Quévy pour investir six établissements de Mons et Cuesmes.

Il s'avère que sur ces six contrôles, aucun établissement n’était en règle. Deux commerces ont été fermés et la caisse saisie tandis que trois autres n’étaient pas en ordre de journal de caisse et de souches TVA ou ne possédaient pas de journal de recettes. Ce sont donc pas moins de 16 procès-verbaux pour non-respect du temps de travail, documents manquants (contrat de travail par exemple) ou non inscription via la déclaration immédiate de l’emploi « Dimona » qui ont été dressés. De plus, un établissement a reçu un PV AFSCA (non-respect des règles d’hygiène) et deux autres ont reçu un avertissement.

Ce genre de contrôles n'est pas rare dans la région. "Ils permettent de lutter contre les problèmes d’hygiène ou le travail au noir par exemple", commente la police montoise. "Ils luttent contre la concurrence déloyale et les problèmes de santé publique. Dans le cadre de ces contrôles approfondis, la Zone de Police Mons/Quévy assure la sécurité des contrôleurs AFSCA, ONEM, AGFisc (contrôles fiscaux) et des inspecteurs des Lois Sociales. Elle réalise également les devoirs judiciaires afférents (personnes signalées, à rechercher, pose de scellés…)."