L'un d'eux a pu être pris en flagrant délit.

Le travail des policiers est vaste et leurs missions nombreuses. En témoignent encore deux opérations menées à quelques jours d’intervalle et ayant permis l’interpellation de dealers. Le premier fait s’est déroulé du côté de Cuesmes. Grâce à la bonne collaboration des différents services de la zone de police Mons-Quévy, un dealer d’héroïne a pu être interpellé en flagrant délit. Une boulette d’héroïne ainsi qu’une somme d’argent ont été saisis. Le dealer a quant à lui été placé sous mandat d’arrêt.

Quelques jours plus tard, une opération similaire était menée, cette fois par les équipes PUMAS. Celle-ci a débouché sur l’interpellation d’un dealer de cannabis à Jemappes. Une perquisition a été réalisée et à l’issue de celle-ci, six personnes ont pu être privées de liberté. Une somme d’argent, du cannabis destiné à la vente ainsi que plusieurs armes prohibées ont été saisis. Le dealer principal, mineur d’âge, s’est vu délivré une ordonnance de placement en centre fermé.

La zone rappelle par ailleurs que la lutte contre le trafic de produits stupéfiants est l’une des priorités du plan zonal de sécurité. En d’autres termes, les moyens sont déployés afin de permettre l’interpellation de dealers, comme ce fut le cas ici.