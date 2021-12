La crise sanitaire ne touche pas uniquement la santé des citoyens mais également leurs finances. Les étudiants ne sont pas non plus épargnés par ce problème. La Ville de Mons et le CPAS de Mons, bien conscient du problème, avaient instauré en ce sens des distributions de colis alimentaires à plusieurs endroits de la région. Cette initiative devrait aller encore plus loin puisqu’à terme, deux épiceries sociales devraient voir le jour à la Fucam et à l’UMons afin d’aider les étudiants en difficulté. Les distributions de colis alimentaires seront tout de même maintenues.

Le collège communal de la Ville de Mons ainsi que le CPAS vont donc encore plus loin dans leur politique de prise en compte de l’ensemble de ses citoyens. "Nous avions mis en place, il y a quelques mois de cela, des distributions de colis alimentaires à destination des étudiants en plus de ceux qui existaient déjà pour les sans-abris. Vu le succès de l’opération, nous allons la maintenir en collaboration avec le CPAS de Mons et le Pôle Hennuyer", indique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

Cette initiative ira d'ailleurs encore plus loin lorsqu’à terme, les paniers solidaires deviendront de véritables épiceries sociales. "Nous réalisons encore des distributions de colis alimentaires", confie Marie Meunier, Présidente du CPAS de Mons. "Nous recevons en ce sens des dons du Soreal qui se charge de récupérer les invendus alimentaires. Des épiceries sociales existent déjà à Mons et Jemappes. Deux autres devraient voir le jour, une à l’UMons et l’autre à la Fucam, pour permettre aux étudiants dans le besoin de s’y rendre."

La volonté du collège communal et du CPAS de Mons est donc clair, l’ensemble des personnes dans le besoin, qu’ils soient sans-abris ou étudiants, doivent être pris en compte. La fusion des abris de nuit et jour, représentant un budget de près de trois millions d’euros, va être mis en place en ce sens pour les SDF. Quant aux étudiants, ils pourront donc bénéficier de ces nouvelles épiceries sociales qui s’ajoutent aux distributions de colis alimentaires.