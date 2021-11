L'intervention rapide de riverains et des secours a permis de limiter la casse.

Scène peu habituelle sur la place de Mesvin dans la soirée de mardi. Si on a l’habitude d’y faire brûler le Gille une fois par an pour dire au revoir à l’hiver, il est plus rare d’y voir flamber des voitures. C’est pourtant ce qui s’est produit mardi aux alentours de 22 heures. Un premier véhicule s’est trouvé pris par les flammes. Le feu s’est ensuite propagé à une seconde voiture.

Heureusement, l’intervention rapide de riverains et des secours a permis de limiter les dégâts. "J’étais chez moi lorsque j’ai entendu des bruits qui ressemblaient à des pétards d’enfants", nous confie un riverain. "J’ai jeté un œil et j’ai vu que ça venait d’une voiture en feu. Un voisin était déjà sorti et avait alerté les secours qui sont arrivés rapidement. Nous avons prévenu d’autres riverains pour qu’ils déplacent leur véhicule. Malheureusement, pour une voiture située juste à côté du véhicule en feu, c’était trop tard. Les flammes se sont rapidement propagées. En une dizaine de minutes, tout avait cramé."

Dans certains quartiers, les incendies de véhicules sont tellement fréquents qu’on ne les compte plus. Mais dans ce tranquille petit village montois, on se pose légitimement des questions sur l’origine de cet incendie. Le dossier a en tout cas été transmis au Parquet du Mons, auprès duquel nous n’avons pas pu avoir de plus amples informations à l’heure d’écrire ces lignes.