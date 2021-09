Cette Biennale sera entièrement vouée à la création artistique sous toutes ses formes, ayant choisi pour thème la "Révélation", annonce la Fondation Mons 2025.

Cet événement s'articulera autour d'une exposition au Bam (Beaux-Arts Mons) dédiée à Fernando Botero, de quatre "nuits" thématiques consacrées à la Danse (le 9 octobre), aux Musées (22 octobre), sans oublier une Nuit mystérieuse (le 30 octobre) et la Nuit des Arts numériques (le 20 novembre), mais également d'un focus autour de la gastronomie et de l'immigration italiennes.

L'événement se veut participatif et citoyen et entend assumer un rôle de grand rendez-vous culturel à la dimension internationale. Une question rythmera la Biennale : comment l'Art et la Culture peuvent-ils révéler nos racines, nourrir nos imaginaires collectifs et devenir les révélateurs de "nouveaux possibles" pour demain ?

Les diverses manifestations auront notamment lieu à "Arsonic", au "Théâtre le Manège", au cinéma "Plaza" et à la "Maison Folie". Informations: www.revelation2021.be et www.mons2025.eu