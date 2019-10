Cet individu n'est pas un inconnu. En plus d'être l'ancien bras droit d'Alex Varga, il est impliqué dans de nombreux dossiers, et notamment le braquage commis au sein de l'entreprise Bouvé à Ghlin en juin 2017.

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a prononcé, mercredi, une peine de huit ans de prison contre Didier Mortelette, lequel avait écopé de dix ans de prison ferme en première instance à Charleroi pour un vol avec violence perpétré chez son oncle et sa tante, en mai 2015. Il a été identifié grâce à son ADN retrouvé sur les menottes qui ont servi à entraver sa tante. La nuit du 19 au 20 mai 2015, deux personnes âgées avaient été agressées à Roux (Charleroi). C'est d'abord une dame qui a été menottée et menacée d'un taser, chez elle, puis attachée et bâillonnée. Les malfrats voulaient les clés de la maison de son parrain qui habite en face. Ils se sont rendus chez le vieil homme qui a subi le même sort.

Les deux hommes savaient ce qu'ils cherchaient: 20.000 euros qui se trouvaient dans la cave. Ce préjudice n'a pas été retenu par la cour car la victime parlait d'une somme importante, sans en préciser le montant. Pendant longtemps, cette agression est restée inexpliquée. Mais en 2018, l'ADN relevé sur les menottes a matché: il correspondait à celui de Didier Mortelette, cousin et neveu des victimes. Un individu connu de la justice. Il a été longtemps un complice d'Alex Varga, figure du grand banditisme carolo.

Pour la cour, cette paire de menottes n'est pas un objet anodin et une contamination semble invraisemblable car Didier Mortelette ne se rendait jamais chez sa tante. Selon cette dernière, l'un des malfrats connaissait des détails sur elle. Cependant, la description faite des malfrats ne correspondait pas à son neveu mais la cour note que Didier Mortelette a changé de corpulence à plusieurs reprises comme il l'a déclaré lui-même.

La circonstance aggravante de récidive, retenue par le tribunal, n'a pas été retenue par la cour. Il y a quelques mois, Didier Mortelette avait été condamné à une peine de neuf ans de prison pour un braquage commis à Ghlin en juin 2017, par la cour d'appel. La défense avait demandé son acquittement.