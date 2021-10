La tendance est générale, mais la Cité du Doudou s'illustre particulièrement. Explications.

Depuis 25 ans, l'Association de management du centre-ville, l'AMCV, recense les cellules commerciales vides dans les centres urbains. Et pour la première fois, l'association constate une diminution du nombre de ces cellules.

La tendance est générale. C'est ce qu'il ressort en effet de la dernière étude de l'AMCV citée par nos confrères du Soir. En Wallonie, le taux de cellules vides est ainsi passé en un an de 19,9% à 17,2%. La diminution est surtout marquée dans les petites et moyennes villes: -5,3% à Ath et -2,9% à Tournai par exemple. À Charleroi et Namur, on enregistre même une légère hausse. Exception majeure de cette étude: Mons.