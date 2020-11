Il n'y a pas qu'Ecolo qui s'inquiète de cette étude de la VUB qui pointe Mons comme mauvaise élève wallonne en matière de discrimination au logement. Lors du prochain conseil communal, John Beugnies du PTB interpellera également le bourgmestre sur cette étude qui révèle un taux de discrimination allant de 57% pour les agences immobilières à 73% pour les propriétaires privés.

"Je dois vous avouer qu’en lisant ces chiffres, j’ai d’abord été choqué et je n’y ai pas reconnu ma ville, une ville accueillante et diversifiée", commente John Beugnies. "Mais ces chiffres sont bien réels, ils sont basés sur une étude solide, ce sont des faits. Alors, je me suis dit qu’il fallait que ça change. C’est pourquoi, avec mon groupe, nous pensons pouvoir vous faire une proposition constructive avec cette interpellation."

Le Montois propose en effet de s'inspirer de l'exemple de Gand. En février dernier, en tant que député wallon, il a pu avec ses collègues de la commission Logement visiter la ville flamande. "Le but de cette visite était de s’inspirer du travail efficace mené pour une politique de lutte contre les discriminations en matière d’emploi et de logement", poursuit John Beugnies. "Au bout de cette visite, nous étions tous convaincus des bonnes pratiques de la ville de Gand en la matière."

La ville flamande, explique le conseiller PTB, était l'une des premières d'Europe à tester la discrimination au logement. C'était en 2014, et il s'est avéré que 26% des agents immobiliers discriminaient les candidats locataires sur base de leur origine. "La ville de Gand a alors mis sur pied un programme avec l’aide de la VUB, de l’UGENT pour les aspects méthodologiques, l’analyse des données et la formation des volontaires, de l’agence d’intégration gantoise pour la sélection, la coordination des volontaires et la réalisation des tests et enfin d’Unia pour la formation des volontaires, l’autonomisation et les actions en justice. Le tout pour un coût total de 80.000€", poursuit John Beugnies. "Sans entrer dans le détail, ils sont passés par plusieurs stades. D’abord la sensibilisation via la presse et des courriers, ensuite un dialogue avec le secteur avant des tests de situation dont les résultats peuvent donner lieu à l’organisation de formations tant pour les agents immobiliers que pour les propriétaires et enfin il est parfois nécessaire d’engager des poursuites au niveau judiciaire une fois les preuves de discrimination récoltées."

Le programme semble avoir porté ses fruits car, relève John Beugnies, le taux de discrimination est passé de 26% en 2014 à 14% en 2019. "Et pour les agents immobiliers actifs depuis au moins cinq ans à Gand, et qui ont fait l'objet de tests, ce n'est plus que 8%", ajoute le conseiller qui propose donc de s'inspirer de l'exemple gantois avec une éventuelle participation de l'UMons. De son côté, la Ville de Mons nous a déjà indiqué être surprise par les résultats de l'étude de la VUB. Néanmoins, un groupe de travail devrait être mis sur pied avec le bourgmestre, la présidente du CPAS, l'Unia et d'autres acteurs de terrain.