La cour d'appel du Hainaut a confirmé la peine de dix ans de prison prononcée le 12 janvier dernier par le tribunal correctionnel de Charleroi, contre un couple coupable de viols, d'attentats à la pudeur et de voyeurisme commis à l'égard d'une mineure. L'arrestation immédiate de la mère a été ordonnée.

Le 28 janvier 2021, la victime, âgée de 17 ans, a déposé plainte contre sa mère et son beau-père à la police de Bruxelles, sur les conseils d'une amie, pour dénoncer des faits de mœurs dont elle a été victime durant six ans. Elle raconta aux policiers que son beau-père abusait d'elle plusieurs fois par jour, en utilisant la force ou la contrainte. Sa mère était au courant des faits, mais elle n'a rien fait pour dénoncer son mari.

Plusieurs cartes mémoires montrant des vidéos d'agressions sexuelles avaient été découvertes dans le GSM de la prévenue et dans la coque de son GSM. Il y avait 23 vidéos de la victime dans le GSM de la mère, ainsi qu'une photo dans la carte mémoire. La mère de famille niait les faits et contestait avoir encouragé son mari, dont elle avait reconnu le sexe et la main sur les vidéos, à agir en toute impunité à l'égard de sa fille, fruit d'une précédente union.

Dans son arrêt, la cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel et a prononcé une peine de dix ans contre ce couple qui a eu quatre enfants ensemble.