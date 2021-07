C’est reparti pour un tour. Depuis quelques jours, une nouvelle enquête publique est lancée dans le cadre du dossier Clarebout. Cette dernière concerne un complément d’étude acoustique, sollicitée par la ministre Céline Tellier (Ecolo), qui n’avait pas immédiatement rendu au groupe flamand le permis d’exploitation lié à son nouveau congélateur. On rappellera que ce permis avait été refusé par l’ex-ministre de l’environnement, Carlo Di Antonio (CDH), avant que le Conseil d’État intervienne et estime que la société pouvait récupérer ledit permis.

Les citoyens ont désormais jusqu’au 13 juillet à 11 heures pour formuler leurs éventuelles remarques et les adresser à l’administration communale. Du côté du collectif La Nature Sans Friture, opposé aux projets du groupe Clarebout dans l’entité de Frameries, on est évidemment favorable à ce complément d’étude acoustique… Mais on n’attend plus grand-chose de ce volet "congélateur." "Nous savons que ce permis lui sera rendu puisque le Conseil d’État s’est prononcé et que Clarebout exploite déjà son frigo depuis de nombreux mois, sans être inquiété par la législation", souligne Florence Defourny au nom du comité.