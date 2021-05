C’est une belle victoire pour le comité la Nature sans Friture, opposé à la construction d’une usine de produits surgelés à Frameries par le groupe Clarebout. Les communes de Mons et de Quévy viennent de confirmer leur positionnement en soutenant la modification du plan de secteur du périmètre Donaire, sollicité par la commune de Frameries. Ce changement d’affectation doit permettre d’éviter aux industries lourdes de s’implanter sur ce terrain, situé à proximité directe d’habitation. À contrario, des PME et entreprises de service pourraient s’y installer.

"À plusieurs reprises dans ces communes, les collèges communaux avaient confirmé que le terrain n’était pas adapté aux grosses industries polluantes", contextualise Florence Defourny au nom du comité. "Nous attendions dès lors un acte fort de leur part. C’est désormais chose faite. Leur soutien nous conforte et nous rend plus sereins encore à l’idée d’aller défendre cette demande de changement devant le parlement mardi prochain."

Et de poursuivre : "Leur décision n’a pas été prise à la légère, Mons rend un avis officiel à la suite d’une analyse du dossier par l’administration. Nous ne voyons pas comment la Région wallonne pourrait aller à l’encontre de la demande de trois communes directement concernées." En effet, si le groupe Clarebout souhaite s’implanter à Frameries, on sait que les risques de nuisances (pollution, nuisances olfactives, dépôts graisseux,…) n’étaient pas exclus à Mons et à Quévy.