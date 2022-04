U.P.

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de Covid 19, le Doudou est enfin de retour et nul doute que les Montois seront particulièrement motivés et déterminés à vivre intensément chaque moment. Afin de ne rien rater du Combat, chaque année, la Ville de Mons met en vente des places dans les tribunes installées le long de l’Hôtel de Ville et de l’Ilot.

Pour cette édition 2022, la vente des 266 places destinées au public aura lieu le jeudi 12 mai à partir de 8h dans la Salle des Mariages.

A noter qu’elles seront au prix de 20€ (côté îlot) et 15€ (côté Hôtel de Ville) et qu’afin de satisfaire un maximum de Montois, le nombre de places vendues sera limité à deux par personne. Mais il est certain qu'il n'y en aura pas pour tout le monde...