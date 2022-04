Après deux ans de patience, les Montois s’apprêtent à revivre la ducasse si chère à leur cœur. Le 12 juin prochain, ils retrouveront donc le chemin de la Grand-Place pour assister au combat qui opposera Saint-Georges au dragon. Un moment particulièrement attendu par la foule mais aussi par les acteurs, dont Saint-Georges. Car si ceux-ci se sont retrouvés ces dernières années pour « fêter » le doudou autrement, la ferveur du public a clairement manqué.

"Il y a de l’impatience, c’est certain !",souligne Olivier Tournay, alias Saint-Georges. "On sera heureux de pouvoir reprendre nos marques et de vivre le Doudou de manière traditionnelle. Mais je dois admettre que j’ai malgré tout quelques craintes. Les Montois ont été privés de leur folklore pendant deux ans. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient survoltés. J’espère que cela ne donnera lieu à aucun débordement."

C’est notamment lors de la descente de la rue des Clercs que les risques sont les plus importants, selon lui. "J’espère qu’ils ne feront pas n’importe quoi sous le coup de l’excitation. Certaines règles doivent toujours être respectées, il est toujours bon de le rappeler. On souhaite vraiment offrir du bonheur au public, mais il faut que celui-ci parvienne à canaliser son enthousiasme." Un message qui, à n’en pas douter, sera compris par le public.

"De mon côté, dès ce mois d’avril, je vais recommencer à travailler avec Condé. Nous allons y aller progressivement afin de ne pas le brusquer. Tout s’était très bien déroulé l’an dernier, lors du combat organisé à huis clos au sein de l’hôtel de ville. Je suis donc confiant et je sais qu’il y a entre nous une vraie relation de confiance. Mais je vais le réhabituer aux bruits, aux couleurs, lui représenter le chinchin-protecteur et son vieil ami le dragon."

On rappellera que Condé avait pris la relève de Rio, fidèle destrier de Saint-Georges mort soudainement à la suite de coliques. Afin de ne plus se retrouver dans une position délicate si Condé venait à devoir être remplacé, Olivier Tournay s’était mis à la recherche d’un second cheval. "Condé est désormais âgé de 14 ans et c’est un cheval très bien dans sa tête. Il a donc encore quelques belles ducasses devant lui si tout se passe bien ! Mais nous préférons jouer la prudence."

Victor Tournay, le petit Saint-Georges, est chargé de préparer au mieux ce second destrier. "C’est un cheval qui n’a rien vécu et qui n’avait jamais été monté, un débourrage était donc nécessaire", précise encore le cavalier. "Il faudra ensuite travailler les bruits, les couleurs, le dragon,… Tout cela se fera par étapes et en douceur." Chaque chose en son temps donc, d’autant que tout le monde espère que Condé restera encore quelques années dans l’arène.