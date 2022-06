Le Doudou, c'est un patrimoine immatériel de l'humanité reconnu par l'Unesco depuis 2005, pour la partie ducasse rituelle du moins, qui comprend la Descente de la Châsse, la procession du Car d'Or et le combat dit Lumeçon. Si ces temps forts sont très codifiées, cela ne les empêche pas d'évoluer en fonction des attentes des participants et de la population.

Pour le retour de la procession du Car d'Or après deux ans d'absence, trois nouveautés sont à signaler dans son déroulement. La première concerne son démarrage: le cortège ne partira plus de la Place du Chapitre, comme c'est le cas depuis des décennies, mais depuis la fraîchement rénovée Rampe Sainte-Waudru, de l'autre côté de la collégiale.

Pourquoi ce changement? "Nous avons eu plusieurs remarques de personnes qui participent depuis des années à la procession et qui n'ont jamais eu l'occasion de voir la châsse de sainte Waudru posée sur le Car d'Or", explique Emmanuel Godefroy, président de l'asbl Procession du Car d'Or. "Les premiers participants n'avaient jamais l'occasion de voir le Car d'Or, qui sortait du côté nord de la collégiale alors que la procession démarrait du côté nord. Nous avons donc voulu faire plaisir à ces personnes en leur permettant de voir le Car d'Or avec la chasse de sainte Waudru."

Le deuxième changement concerne l'apparition d'un nouveau groupe à la procession, dédié à saint Luc. Celui-ci est né de l'initiative de professeurs de l'école technique du même nom, implantée à Mons, et qui voulait rendre hommage au saint patron des artistes. Qui est également le saint patron des médecins et du personnel soignant. Ça tombe bien, le comité organisateur de la procession voulait rendre hommage aux soignants qui ont traversé la crise sanitaire en première ligne.L'intégration du groupe saint Luc tombe donc à pic.

Enfin dernière évolution à signaler pour la procession: trois des six chevaux de trait qui tirent le Car d'Or seront montés par des cavalières. C'est la première fois que l'attelage sera dirigé par un équipage 100% féminin. "C'est un choix de compétences uniquement", précise Emmanuel Godefroy. "Ce rôle requiert des aptitudes pour lesquelles nous sommes de plus en plus exigeants."

Et de rappeler au public, qui se pressera à nouveau pour aider le Car d'Or à gravir la rampe, de pousser l'attelage mais de ne pas s'accrocher aux flancs. "Il y a un réel danger. Les roues du Car d'Or sont équipées d'un cerclage métallique et en cas de chute, ça ne pardonne pas. Il faut que la Ducasse reste un moment de fête."