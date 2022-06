Le Doudou des retrouvailles sera aussi celui de leurs adieux à l'arène.

L'impatience est grande auprès des 46 acteurs du combat dit Lumeçon qui, depuis trois ans, n'ont pas pu fouler l'arène ocre de la Grand-Place, point d'orgue des festivités du Doudou. Un Doudou des retrouvailles qui sera aussi celui des adieux pour Xavier Laurent, qui effectue son 22e et dernier combat en temps qu'Homme blanc en 2022. Il est un des vétérans et un pilier de l'Assemblée des acteurs du Combat qu'il a auparavant présidée et ne manquera pas de transmettre son expérience à Vincent Lion, qui effectue son premier combat cette année dans l'équipe des porteurs du dragon.

Chez les huit Hommes de feuilles, qui portent la queue du dragon et l'extraient de la foule, Pierre-Olivier Charles fera ses adieux après un treizième combat, tandis que Gil Renard montera au front pour la première fois.