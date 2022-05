© U.P.

U.P.

U.P.

U.P.

Après deux ans de disette, le Doudou 2022 sera celui des retrouvailles pour les Montois. C'est donc sans trop de surprises que l'affiche gagnante du concours "le Doudou illustré" dévoile un saint Georges et un dragon tout en rondeurs se faire un gros câlin sertis dans un cœur.

Une affiche "cul-cul"? Pour les citoyens et pour le jury qui ont tranché, plutôt une affiche pleine de tendresse qui cadre avec le sentiment ambiant au sein d'une population impatiente de retrouver son Doudou bien-aimé. L'auteur du travail primé est le Montois Cédric Minot, l'homme derrière l'agence de pub "Just Let Minot", qui participait pour la deuxième fois au concours.

Son affiche a été choisie parmi 59 candidatures dans la catégorie adultes et ados, dont 16 ont été retenues par un jury pour être soumises au vote des citoyens. Les suffrages populaires comptaient pour moitié, l'autre moitié des points étant attribuée par le jury. Le visuel sera décliné en affiches, t-shirts, et autres produits dérivés.

Dans la catégorie enfants, c'est l'école des Arquebusiers à Mons qui a remporté le concours, parmi 20 projets sélectionnés et soumis au vote. La classe gagnante a remporté un chèqe-cadeau de 1000 euros à dépenser dans du matériel artistique, pédagogique ou sportif.